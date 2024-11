Lapresse.it - Atp Finals 2024, Alcaraz interrompe allenamento a Torino

Alle Atpcontinuano i problemi fisici per Carlos. Dopo la sconfitta all’esordio contro Casper Ruud, lo spagnolo oggi ha dovuto sospendere gli allenamenti aancora prima di iniziare perché non si sentiva bene.Stop all’dopo 5 minutiIl murciano ha giocato appena cinque minuti con l’americano Andres Martin quando ha deciso di sedersi sulla sedia del cambio campo ere la sessione preparatoria perché non era in forma. Ha attraversato il campo, ha stretto la mano a Martin, con il quale si era già allenato mercoledì scorso, ed è uscito dall’impianto a testa bassa.Il coach Ferrero: “Fatica a respirare”Secondo quanto scrive Marca, citando il suo medico Juanjo López che ha seguito il suo paziente verso il tunnel degli spogliatoi, oggiriposerà e comunque la sua partecipazione alla partita di mercoledì, alle 14, contro il russo Andrey Rublev, non sarebbe in pericolo.