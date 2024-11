Ilnapolista.it - Adriano: «Perché bevo tutti i giorni? Perché non è facile essere una promessa mancata»

Un tempo era soprannominato l'”Imperatore”, oggivive nell’anonimato della sua favela. Un tempo il suo sinistro terrorizzava difese e portiere, oggi il suo fisico non è esattamente quello di un atleta di alto livello. Ad un certo punto nella sua mente qualcosa si è rotto (oltre ai diversi infortuni rimediati). Alla fine, prendono in prestito le parole di As, “l’impero che stava costruendo in Italia finì per formarsi a Vila Cruzeiro, lontano dal mondo“. Il brasiliano ha scritto una lettere a The Players’ Tribune.: «Sono “scappato” dall’Intervolevo vivere»Di seguito alcuni estratti della lettera scritta da:“Tu lo sai cos’èuna? Io sì. Compreso una. Il più grande spreco del calcio: io. Mi piace questa parola, spreco. Non solosuona bene, mami piace un sacco sprecare la vita.