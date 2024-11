Gaeta.it - Vandalismo in una scuola di Latina: la Garante dell’infanzia chiede un tavolo di confronto

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio diha colpito laGianni Rodari asabato sera. Lae dell’Adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha sollecitato un meeting istituzionale con il Comune per discutere le circostanze che hanno portato a questo atto diperpetrato da un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Le autorità stanno indagando non solo sull’identità degli autori, ma anche sulle cause di un comportamento così deviante, che solleva interrogativi sul benessere degli adolescenti nella comunità.e danni ingenti: il raid allaGianni RodariIl raid vandalico ha causato ingenti danni allaGianni Rodari, una situazione che ha destato preoccupazione. Secondo le prime indiscrezioni, il gruppo di giovanissimi si sarebbe introdotto nell’edificio scolastico, lasciando una scia di distruzione.