Gaeta.it - Vandalismo alla sede della FNP CISL di Atri: scasso notturno e danni ingenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Atti vandalici registrati nella notteFNPdisuscitano preoccupazione e dispiacere nella comunità locale. Questo evento ha messo in luce una problematica crescente di sicurezza negli spazi pubblici e nelle istituzioni sindacali, comprometendo non solo le strutture ma anche il senso di fiducia nella sicurezza collettiva. Le indagini preliminari sugli atti compiuti hanno rivelato dettagli suie sull’intenzione degli autori.IriscontratiDurante le ore notturne, un gruppo di ignoti è entrato nellaFNP di, causandosignificativi. Come evidenziato da Antonio Liberatori, coordinatoreFNP di Teramo, la segnalazione di un possibileemergerebbe da un’analisi preliminarescena. I criminali avrebbero rovistato all’interno degli uffici, sparpagliando documenti e danneggiando arredi e attrezzature.