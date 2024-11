Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale sabato 9 novembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la città di Amsterdam ha vietato le manifestazioni per tre giorni dopo le violenze avvenute Nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi italiani che le autorità olandesi hanno condannato come antisemite assieme n la polizia olandese ha dichiarato di aver avviato un’indagine su diversi incidenti avvenuti dopo la partita di calcio di Europa League di giovedì tra il Maccabi Tel Aviv è la squadra olandese Ajax la guerra in Medio Oriente la protezione civile della striscia di Gaza gestita da Massa Annunziata di la morte di 14 persone uccise tra la notte scorsa è questa mattina in due attacchi israeliani 1 contro una scuola e l’altro contro un campo di tende per sfollati secondo fonti citate quotidiano libanese vicino a Israele ha chiesto le forze unifil di limitare i propri movimenti nell’area Sud del fiume nonché in auto e località del Libano meridionale vulnerabili ad attacchi militari prenotazioni nel sud Sudan hanno colpito 1,4 milioni di persone è provocato lo sfollamento di oltre 379000 persone sono ritornato in ufficio hanno per il coordinamento degli affari umanitari prenotazioni hanno interessato 43 con te è la regione contesa rivendicata sia dal sud Sudan sia dal Sudan più di 379000 persone sono sbagliata inventi te con te fino a che non comunicato in diretta estate è stato un aumento della malaria completo in Ucraina almeno una donna e morte 13 persone sono rimaste ferite in seguito all’attacco Russo nella notte scorsa sulla destra nel sud del paese Lo ha reso Noto su telegram alla Procura regionale un’indagine le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco utilizzando droni il suo di essere nei tuoi tuborg.