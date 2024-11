Nerdpool.it - The Penguin: Chi muore nel finale?

Theci ha regalato alcuni momenti davvero strazianti (alcuni addirittura scioccanti) nel corso della stagione, eppure in qualche modo ilha trovato un modo per andare oltre in entrambe le categorie. Ci sono state diverse morti che hanno segnato punti di svolta fondamentali nella prima stagione, ma la serie ha lasciato alcuni degli impatti più grandi per ultimi, con diverse morti e un’esperienza di quasi-morte che hanno avuto conseguenze importanti non solo per il Pinguino, ma anche per l’intera Gotham City. Qui di seguito riportiamo tutto quello che è successo. Da qui in poi arriveranno grossi spoiler, vi abbiamo avvertito!L’odio di una madreOz e sua madre Francis avevano un rapporto complicato a detta di tutti anche prima dell’episodio precedente, che ha portato alla luce la rivelazione che Oz ha ucciso i suoi fratelli.