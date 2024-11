Ilgiorno.it - Superluna del Castoro in arrivo: ecco quando e dove vederla in Lombardia

Sarà la quarta e ultima dell’anno la “del”. Il 15 novembre, alle ore 22.30 la luna sarà vicino al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra e apparirà quindi più grande di circa il 5 per cento e anche più luminosa del solito. “Il terminein sé non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di luna piena al perigeo, ma senza dubbio l'appellativo diha un fascino tutto suo”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi.da cosa nasce il nome ein. Perché si chiamadelIl nome deriva dalla tradizione dei nativi americani: novembre era il mese in cui i castori si preparano al letargo e in passato si disponevano le trappole per la loro cattura. Il cui pelo era usato per proteggersi dal freddo e il nome è rimasto legato a un’antica usanza di preparazione all'inverno.