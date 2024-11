Secoloditalia.it - Sinner batte tutti, anche Scurati, Cazzullo e Carrisi: il suo libro biografico in testa alle classifiche

Uno scrittore esordiente arriva al numero uno in classifica con undedicato al numero uno del tennis mondiale, Jannik, mettendosispbig del cadie Donato. Caro Jannik, ti scrivo, questo il titolo delscritto da Fabrizio Delprete ed edito dalla casa editrice indipendente Burno, che è già diventato un caso editoriale, scalando in poche ore tutte ledi vendita dei libri in Italia, a cominciare da Amazon. Scritto nei mesi in cuiha dominato lemondiali, main quelli difficili del caso doping, Caro Jannik, ti scrivo è un diario pubblico e privato di un anno vissuto intensamente, tra trionfi, vittorie, record, macadute e paure, il tutto raccontato dalla penna irriverente di Delprete, che passa con sorprendente agilità dai toni aulici al dialetto romanesco, dvette sportive ai momenti di vita vissuta al lavoro e con “moje”, l’emozione come stella polare del racconto.