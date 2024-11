Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “FIAMMA”, Il Nuovo Singolo del Duo Synergy

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

Da venerdì 8 novembre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildel duoin gara a Sanremo Giovani in onda su Rai 2 dal 12 novembre.Disponibile dal 8 novembre 2024, “”, ildel DuoDall’8 novembre 2024, è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ildel duo, intitolato “”. Questo brano segna una tappa importante nella carriera del duo, che sarà anche in gara a Sanremo Giovani, in onda su Rai 2 dal 12 novembre 2024.Il Sound di “”, Un Mix di R’n’B Classico e Moderno“” è una traccia R’n’B che fonde sonorità classiche con influenze moderne, creando un’atmosfera calda e avvolgente. Il brano esplora il tema dell’amore, focalizzandosi sull’importanza del benessere emotivo all’interno di una relazione.