Gaeta.it - Sciopero alla Raffineria SMS: La Società Risponde alle Affermazioni di Diffamazione

Facebook WhatsAppTwitter La questione delloavvenuto l’8 novembre presso il cantiere dellaSMS ha suscitato reazioni significative. SMS S.p.A. ha deciso di intervenire per chiarire alcuni punti e smentireche considera dannose per l’immagine dell’azienda. La risposta dellacerca di dare una visione esaustiva degli eventi e di fornire una rappresentazione precisa della situazione lavorativa.Le accuse del Segretario Provinciale della FiomAndrea Morisco, Segretario Provinciale della Fiom, ha riferito che SMS ha impiegato lavoratori con contratti non appropriati per sostituire gli scioperanti durante il recente. Ledi Morisco riguardano l’assunzione di “lavoratori da altri contratti di lavoro ” in un contesto qualora avrebbero dovuto operare in un ambiente delicato e confinato.