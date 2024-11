Ilgiorno.it - Palliative, ma essenziali. In crescita le cure per i malati inguaribili

L’importanza e la quantità delleè in continua. Lo dimostrano i dati forniti da Domus Salutis Brescia e da Fondazione Teresa Camplani in occasione della Giornata mondiale per lein programma domani. Fondato nel 1987, Domus Salutis, per cui la Fondazione gestisce la parte relativa allapalliativa, è il primo Hospice nato in Italia. Da anni, oltre ad ospitaregravissimi eterminali, offre, mirate ad aumentare la qualità della vita dei pazienti per cui non esistono altree dei loro familiari. Il numero deiè salito da 581 pazienti nel 2019 a 612 pazienti nel 2024. Nel dettaglio, da 168 persone nel 2019 si è passati a 213, con anche 50 pazienti assistiti sul territorio. L’obiettivo è raggiungere 70 persone in contemporanea.