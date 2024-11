Ilnapolista.it - Osimhen, è il momento che un club inglese investa su di lui (Daily Mail)

Ilelogia la prestazione di Victorcontro il Tottenham in Europa League, dove è stato autore di una doppietta. Non si spiega il motivo per cui nessunabbia voluto investire sul 26enne nigeriano, ancora di proprietà del Napoli ma girato in prestito al Galatasaray.Perché nessunha investito su?Il quotidiano scrive:Per un’ora contro il Tottenham, Victorha ricordato che uno dei migliori centravanti del mondo sta trascorrendo la sua carriera in un campionato non all’altezza delle sue aspettative. Era quasi ingiocabile. Dinamico e forte, ha segnato due volte e avrebbe potuto facilmente fare altri gol. Deve aver lasciato un pubblicoa chiedersi ancora una volta perché nessuno deipiù ricchi della Premier League sia riuscito a ingaggiarlo.