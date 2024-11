Biccy.it - Nina Zilli dopo il ritiro da Ballando con le Stelle, le sue parole da Francesca Fialdini

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

a causa di una serie di infortuni è stata costretta a ritirarsi dacon ledove tornerà, se riuscirà a rimettersi del tutto, durante l’undicesima puntata in occasione del ripescaggio. Ieri pomeriggio è stata ospite daa Da Noi A Ruota Libera per parlarne. “Quando mi rivedo ballare in tv penso ‘ma chi è quella lì, ma che fa?’, non essere più acon leè una sofferenza, sabato sera sono passata a salutarli tutti. Là mi è sembrato di tornare in conservatorio, mi allenavo cinque ore al giorno” ..”Prima dicon lenon avevo mai danzato, non sapevo i passi di nessun ballo. Pasquale La Rocca mi ha insegnato tutto, è stato bravissimo“.La nona di #DaNoiARuotaLibera (parte 1) pic.twitter.com/416hu2oSib— Mister F (@misterftweets) November 10, 2024, ledi Pasquale La Rocca: “Non ho mai avuto paura di non vincere““non è una ballerina, ma si è data molto da fare.