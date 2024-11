Quotidiano.net - Manovra: Cgil e Uil confermano lo sciopero generale

e Uillocontro la. Lo hanno detto i segretari generali die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi. "Confermiamo loperché noi abbiamo illustrato le nostre richieste e il governo ha illustrato le decisioni che ha assunto, anche se la presidente del Consiglio ha dato una disponibilità a discutere della detassazione degli aumenti contrattuali", ha detto il segretariodella Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Se il governo decide di cambiare le scelte e ci convoca domani, noi non ci sottraiamo mai al confronto. Ma oggi si sono specchiate due visioni diverse dellae, pur con qualche disponibilità, non mi pare ci sia la possibilità di cambiare le scelte che riguardano, non la filosofia, ma i salari, le pensioni, cose molto pratiche, molto terrene", ha aggiunto.