Calciomercato.it - L’errore del Var scatena la bufera: “La partita è da ripetere”

Uno sbaglio arbitrale ha inciso sul risultato dell’incontro ed ora è arrivata la richiesta: vogliono faril matchIl weekend delle grandi polemiche. In Serie A la domenica sera è stata incendiata dalle parole di Antonio Conte che dopo Inter-Napoli è sbottato contro il Var.del Varla: “Laè da” (LaPresse) – Calciomercato.itDichiarazioni al vetriolo dell’allenatore salentino che ha invocato un utilizzo diverso dell’aiuto tecnologico che dovrebbe correggere tutti gli errori arbitrali e non limitarsi al rispetto del protocollo. Frasi che hanno sollevato un polverone mediatico e che potrebbero costare anche un deferimento al tecnico del Napoli.Ma non c’è soltanto la Serie A a fare i conti con le polemiche per gli errori arbitrali. Forse ancora più clamoroso, perché decisivo sul risultato,commesso da arbitro e VAR durante latra Barcellona e la Real Sociedad con i blaugrana sconfitti per 1-0.