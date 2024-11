Sport.quotidiano.net - La Virtus sfida il Real a Madrid: dove vedere la partita

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Bologna, 11 novembre 2024 - Nemmeno il tempo di tornare dalla trasferta di Varese che, valigie in mano laè già pronta a ritorna in campo, domani alle 20.45, alla Wizink center di, per affrontare ilpadrone di casa. Lasciata da parte la prima sconfitta in campionato con i lombardi, laprova a ripartire daaveva lasciato in Eurolega, vale a dire dalla bella prestazione e dalla vittoria dell’Unipol Arena con il Maccabi Tel Aviv. Intrecci di mercato a parte che volevano Isaia Cordinier proprio versoe che sono stati esclusi dallo stesso ceo bianconero Luca Baraldi, laè attesa dallacontro una delle squadre più forti di tutta l’Eurolega. Pian piano coach Luca Banchi ha recuperato quasi tutti i propri elementi, visto che l’unico ancora indisponibile è a tutti gli effetti Devontae Cacok.