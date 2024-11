Gaeta.it - Incidente stradale a Rivarolo Canavese: auto contro palo della luce, lievi feriti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, lunedì 11 novembre 2024,è stata teatro di unche ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Un’mobile è finita fuori strada in corso Re Arduino, impattandoun. L’episodio, avvenuto intorno alle 6, ha avuto conseguenze minime per le persone a bordo, evitando gravi ripercussioni sul traffico cittadino.Dinamica dell’e intervento dei soccorsiAttorno alle 6 di stamattina, un veicolo ha perso illlo ed è uscito dalla carreggiata, impattando con undell’illuminazione pubblica. L’è avvenuto poco prima dell’incrocio con via Feletto, un tratto trafficato ma fortunatamente non congestionato in quel momento. L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di garantire la sicurezza dell’area e di mettere in sicurezza ildanneggiato, la cui integrità era compromessa.