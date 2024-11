Secoloditalia.it - Fontana di Trevi, turisti e social imbufaliti, stampa estera feroce: ore di volo per una bagnarola comunale

La presa in girodura ormai da giorni, dal giorno dopo in cui la nuova passerella per osservare più da vicino ladi, ha costretto iad ammirare uno dei simboli della città eterna sospesi “su un invaso vuoto”. Ma poi, svuotata la mitica vasca, chiuso l’accesso accesso e inibita di fatto la visione delladispogliata della sua iconica bellezza e maestosità per i lavori di ristrutturazione, con la sostituzione della “famosa vasca piscinetta” ironie e polemiche sarcastiche hanno raddoppiato intensità e numero dei commenti dei visitatori francamente indispettiti – e non più solo delusi – dall’essere andati a vedere “la”e aver trovato invece solo un cantiere. E con tanto di “” annessa.di, una spernacchiata internazionaleSolo ieri, poi, al clamoreapolide si è aggiunta la bordata arrivata da oltreoceano niente poco di meno che dal New York Post che, senza troppi giri di parole, dalle sue colonne ha sentenziato: «Ladidi Roma sostituita da un’orrenda “piscina”.