Escherichia Coli lotto di formaggio ritirato dal commercio | è allerta

Oggi, lunedì 11 novembre, è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute un avviso di richiamo alimentare. Il provvedimento riguarda undia latte crudo per la possibile presenza diStec. L’avviso è stato diramato anche dalla catena di supermercati Iperal. Il prodotto interessato dal richiamo è ilStracchi’ Nustra’ Monte Bronzone, appartenente alnumero 1741024. Questo, venduto in forme da circa 1,5 chili, è realizzato dall’azienda Colosio Formaggi srl, identificata dal marchio IT 03 562 CE. La produzione avviene nello stabilimento situato in via Vanzago, 11 a Paratico, in provincia di Brescia.Leggi anche:negli hamburger McDonald’s, l’allarme di Pregliasco: “È tra i ceppi più pericolosi”Motivo del richiamo e rischio sanitarioLa ragione principale del richiamo è la possibile contaminazione daSTEC, un batterio noto per la produzione di tossina Shiga.