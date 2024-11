Gaeta.it - Due gravi incidenti sul lavoro a Frosinone: coinvolti un 27enne e un 40enne, indagini in corso

Duesulsi sono verificati in rapida successione a, portando aconseguenze per i. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze di ciascun caso per chiarire l'accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. I feriti, un uomo di 40 anni e un ragazzo di 27, sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche.Dettagli del primo incidente a CepranoLa mattinata è iniziata con un grave infortunio in una fabbrica di Ceprano, dove un meccanico di 40 anni era impegnato in lavori di manutenzione sotto un autocarro. Durante le operazioni di riparazione, il veicolo, sollevato con dei dispositivi di sollevamento, ha ceduto all'improvviso, schiacciando l'uomo. L'impatto ha provocato un grave trauma alla gamba del lavoratore, costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza.