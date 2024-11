Quotidiano.net - Composit compie mezzo secolo: "Grande artigiano industriale"

LA TRADIZIONE FAMILIARE come Dna, l’export come traino e la peculiarità di lavorare da "". Ladi Vallefoglia, comune in provincia di Pesaro e Urbino, festeggiadi attività nel settore delle cucine moderne e dell’alto design. Lo fa con una conduzione di famiglia, come alle origini, quando nel 1974 Marcello Belligotti decise di passare alla componibilità del programma. Infatti, se nel 1960, l’allora Belligotti proponeva mobili per il reparto giorno, 14 anni dopo si passa alle armadiature, agli arredi e alle camerette. Poi, nel 1988, l’esclusività nelle cucine. Componibili, appunto. Un elemento che ancora oggi è impresso nel nome. Ma anche nelle figure centrali dell’azienda, giunte alla terza generazione. Il direttore commerciale per l’Italia è Massimo Belligotti, figlio di Marcello.