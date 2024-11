Lanazione.it - Centinaia in sella alla bici. E’ la festa di San Martino

Sport, prodotti tipici, solidarietà e sorrisi. Questi sono solo alcuni degli ingredienti del fine settimana di Albiano Magra, dove si è festeggiato San. Tanti eventi per gli appassionati di sport, ma non solo. L’ottava edizione della Sanbike & trail, a cura degli Sbikerati off road, ha portato nella grande frazione aullesedi persone, appassionate di due ruote e non solo. Sabato c’è stata l’attesissima pedalata kids, un percorso per bambini e ragazzi fino a 12 anni e domenica la pedalata non competitiva, aperta a tutti. I più piccini sono divertiti molto in mezzonatura, hanno affrontato un percorso completamente pianeggiante e immerso nel verde del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara e poi, al centro ippico di Ceparana, hanno ricevuto il ‘battesimo della’ prima di concludere il pomeriggio con una ghiotta merenda.