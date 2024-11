Thesocialpost.it - Cambiamento climatico, la decisione di Trump: Usa fuori dall’accordo di Parigi

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Dopo la schiacciante vittoria alle elezioni americane in cui ha sbaragliato la concorrenza dell’avversaria democratica Kamala Harris, Donaldsi prepara ad entrare da trionfatore alla Casa Bianca. I numeri usciti dalle urne gli permettono di alzare da subito la voce sui temi più caldi che la sua amministrazione ha intenzione di affrontare. In cima alla lista c’è sicuramente la fine della guerra in Ucraina. Ma anche i temi del gender e del clima. Nel primo caso,ha già fatto sapere di credere nell’esistenza di due soli generi alla nascita: maschile e femminile. E che si impegnerà per la difesa della famiglia tradizionale. Per quanto riguarda il, invece, il tycoon prepara una svolta totale rispetto al suo predecessore Joe Biden.Leggi anche:riconquista gli Usa: storia e ideologia di un leader divisivoL’annuncio diDonaldmantiene dunque le promesse fatte ai suoi sostenitori durante la campagna elettorale.