Bitcoin ancora da record sopra gli 81mila dollari, vale più di Meta e Tesla

Continua a crescere il valore dei, che superano ildegligrazie all’ottimismo per le promesse elettorali di Donald Trump. Il mercato delle criptovalute, già favorito dalla crescita economica degli Usa e dall’abbassamento dei tassi di interesse, continua a crescere di importanza.I nuovi risultati hanno permesso adi diventare uno dei 10 asset di maggior valore al mondo. Hanno superato 1.500 miliardi didi valore totale, non lontano da quello di tutto l’argento del mondo e già superiore alla capitalizzazione di mercato di grandi aziende comeoltre gli: il nuovoIl, la criptovaluta più utilizzata al mondo, ha raggiunto un nuovodi valore. Un singolo token è infatti scambiato a oltre, in crescita del 15% da inizio 2024.