Dilei.it - Anticipazioni La Talpa, seconda puntata dell’11 novembre: la prova più difficile

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Torna l’appuntamento in prima serata su Canale5 con La– Who is the Mole. Il reality show, condotto da Diletta Leotta dopo anni di attesa, stando a conquistare il pubblico con una formula completamente nuova, ma che al debutto ha lasciato qualche perplessità. Il format, incentrato su una suspense investigativa unica nella tv italiana, ha integrato una modalità crossmediale che permette ai telespettatori di seguire le vicende su due piattaforme differenti: la TV lineare di Canale5 e il servizio di streaming on demand Mediaset Infinity. In questo modo, ogni settimana il pubblico può approfondire gli indizi e l’indagine in maniera differente, attraverso contenuti esclusivi e formati diversi, come LaDetection.La, ledellaIn vista della prima serata, su Mediaset Infinity è già possibile visionare LaDetection, un formato ad hoc per la piattaforma di streaming pensato per anticipare la messa in onda del programma su Canale5.