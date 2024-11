Ilgiorno.it - Albonese, spaccata al bar: danni ingenti ma la cassa è vuota

(Pavia), 11 novembre 2024 - Non hanno rubato nulla, ma hanno fatto. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e oggi, lunedì 11 novembre, in via Manara Negrone ad, al confine con la provincia di Novara. Lo stesso bar Roma era già stato visitato dai ladri nell'agosto del 2021, quando avevano forzato la porta d'ingresso per rubare i pochi soldi del fondoportando via anche alcuni pacchetti di sigarette. In questo caso invece il furto è rimasto solo tentato:la vetrata con un tombinio di ferro preso dalla strada, i ladri hanno puntato alla, che però era, andandosene così senza rubare nulla. Il raid è stato scoperto alla riapertura mattutina, non essendo il locale dotato di un sistema di allarme. Ma c'è l'impianto di videosorveglianza interna, le cui immagini registrate sono state acquisite dai carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per individuare i responsabili.