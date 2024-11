Tpi.it - A che ora inizia L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: l’orario della serie su Rai 1

A che ora4 –su Rai 1, quando finisce, quanto dura, durataA che ora4 –? Lava in onda in prima visione su Rai 1 in cinque serate a partire da lunedì 11 novembre 2024 alle ore 21.30, subito dopo Affari tuoi. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Si trattastagione finalefortunatatratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento dunque ogni lunedì dall’11 novembre 2024 alle ore 21.30. L’ultima puntata va in onda il 9 dicembre 2024.TramaLe due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”.