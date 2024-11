Zonawrestling.net - WWE: Emergono retroscena sulla sorpresa del Titolo Femminile degli Stati Uniti in WWE

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

L’8 novembre, durante l’episodio di SmackDown, il WWE Universe ha ricevuto una grandequando il General Manager, Nick Aldis, ha annunciato il lancio del nuovo WWE Women’s United States Championship. La rivelazione ha suscitato entusiasmo tra i fan, segnando un momento significativo per la divisione. Tuttavia, dietro le quinte, la situazione non è stata così fluida come sembrava. Secondo alcuni reports, i talenti femminili del roster sono rimaste altrettanto sorprese, così come i fan nell’apprendere del nuovo.Sean Ross Sapp ha condiviso su X alcune informazioni riguardo al caos dietro le quinte. Ha rivelato che la divisionedella WWE non aveva idea dell’annuncio del nuovofino al giorno della messa in onda:“Le donne del roster WWE non sapevano dell’annuncio delfino al giorno stesso e non sono sicure di come verrà determinata la prima campionessa,” ha twittato Sapp.