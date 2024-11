Iodonna.it - Un assassino solitario e spietato, una serie da non perdere per gli appasionati di thriller... e dell'attore inglese premio Oscar

Roma, 8 nov. (askanews) – È arrivata su Sky e in streaming su NOW la“The day of the Jackal”, adrenalinica rivisitazione in dieci episodi del romanzo di Frederick Forsyth e del film del 1973 “Il giornoo sciacallo”. Nelladiretta da Brian Kirk è Eddie Redmayne ad interpretare l’insospettabile, l’uomo dai mille volti. L’britannico è venuto a Roma a presentarla. Eddie Redmayne: l’irresistibile ascesa di un timido aristocratico guarda le foto “Devo dire che per me questo progetto era un po’ complicato, perché quel film è il film preferito di mio padre.