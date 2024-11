Ilgiorno.it - Pseudo Templari. Umberto Eco e il pasticciaccio

CrippaEco avvertiva – un po’ divertito – che "quando uno tira in ballo i, è quasi sempre un matto". Ironia a parte, aveva destato una certa curiosità la notizia che la Cappella Reale di Monza sarebbe stata riaperta al pubblico a oltre trent’anni dalla sua chiusura. Anche perché a garantire il nuovo servizio, meritevole, prendendosi in carico la custodia dell’edificio storico, sarebbero stati i “mitici” cavalieri, con le loro abbaglianti vesti bianche e la croce rossa sul petto. Qualche settimana dopo però il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, sospende l’incarico che pure lui stesso, in qualità di presidente di Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, aveva dato su proposta del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani. Motivazioni ufficiali? Poco chiare, si parla di autorizzazioni e addirittura di un veto della Curia di Milano.