Programma prossima giornata Serie A 2024 2025 | orari e tv tredicesimo turno

La terza sosta per le Nazionali incombe, ma laA è pronta a tornare in campo. Il week-end del 23-24 novembre sarà quello della tredicesimadel massimo campionato con grandi partite: si riparte sabato 23 con Verona-Inter alle ore 15, alle ore 18 uno dei grandi classici del calcio italiano con Milan-Juventus, alle 20:45 il terzo anticipo Parma-Atalanta. La domenica dellaA si aprirà alle 12:30 con Genoa-Cagliari e proseguirà con due partite alle ore 15:00 con la Fiorentina di Raffaele Palladino che farà visita al Como di Cesc Fabregas, in contemporanea si giocherà anche Torino-Monza. Occhi puntati anche su Napoli-Roma con i giallorossi che avranno in panchina il terzo allenatore stagionale, alle 20:45 sarà il momento di Lazio-Bologna. Lasi chiuderà il lunedì 25 novembre con due posticipi: Empoli-Udinese alle 18:30 e Venezia-Lecce alle 20:45.