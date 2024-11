Ilrestodelcarlino.it - Missione in Bolivia per solidarietà

Partono stamattina da Cingoli per tornare venerdì 22 dopo essere stati in, a 3.700 metri, accampandosi nel deserto del Salar de Uyuni, il lago salato che attraverseranno effettuando in tutto 100 chilometri. Questa è la sintesi dellache un gruppo ha organizzato per raccogliere contributi a favore dellaperuviana delle suore di Madre Rubatto, impegnate a favore di bambini e giovani madri in condizioni d’indigenza. Il gruppo è formato da Raniero Zuccaro, ispettore della polizia di Fabriano, Simone Giglietti, maratoneta cingolano affermatosi a livello mondiale, Federica Stroppa campionessa italiana di nuoto paralimpico accompagnata dalla mamma Sandra, Massimo Ilari fotoreporter e Camilla Zuccaro nutrizionista. "Da Roma – precisa Giglietti – giungeremo a Santa Cruz, in