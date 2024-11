Oasport.it - Mark Cavendish chiude la carriera con una vittoria a Singapore

A sole 24 ore dall’annuncio ufficiale del ritiro dal ciclismo agonistico, il britannicoha chiuso la propriavincendo l’ultima gara alla quale ha preso parte: il portabandiera dell’Astana Qazaqstan ha conquistato infatti il Criterium di.La risoluzione in volata della contesa al termine dei 57.5 km previsti ha visto il britannico avere la meglio sui belgi Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), secondo, ed Arnaud De Lie (Lotto Dstny), terzo. Essendo l’ultima gara della, a, prima del via, era stata tributata una passerella d’onore.Tra i nomi di spicco dei corridori presenti nella gara odierna, anche quello di Vincenzo Nibali.oggi ha chiuso laindossando il dorsale numero 35, per celebrare le tappe vinte al Tour de France.