Lanazione.it - "Mamma dove sono i bimbi?". Compie 5 anni ma nessuno si presenta al compleanno

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Sara Minciaroni CORTONA "?". E’ il suo quinto, il giorno atteso con tanta gioia, ma Emma (nome di fantasia) non comprende le logiche della disdetta, delle mancate adesioni, degli imprevisti. Fissa i suoi palloncini colorati, i gonfiabili disanimati che dovrebbero invece sussultare di grida festose e si interroga su concetti che non le spettano. Nell’aria c’è il profumo di popcorn e dello zucchero filato, ma nulla basta a colmare il vuoto degli amichetti che non arrivano alla sua festa. Con gli occhi fissi alla porta fa i conti con le questioni che riguardano i grandi, incomprensioni che per lei poco contano, alla fine. La storia arriva da Castiglione del Lago, ma potrebbe essere accaduta ovunque, la protagonista - suo malgrado - è una bambina all’ultimo anno della scuola materna che aveva consegnato 35 inviti ai suoi amichetti per convocarli, giovedì sera alle 17, in una sala feste nella vicina Cortona,.