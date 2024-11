Gaeta.it - Lazio in trasferta: sfida a Monza e all’ex capitano Nesta

Facebook WhatsAppTwitter La, reduce da un’importante vittoria in Europa League, si prepara a scendere in campo per la dodicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, attualmente in buona forma, affronteranno ilin unache si preannuncia molto interessante. La gara rappresenta non solo un’opportunità per consolidare la loro posizione in classifica ma anche per misurarsi contro un grande ex, Alessandro, ora alla guida della squadra brianzola.Squadre a confronto:nelle attuali dinamiche di campionatoLasi presenta a questa partita con il morale alto, frutto della vittoria per 1-0 contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato, grazie a un rigore realizzato da Mattia Zaccagni. Questa vittoria ha permesso ai biancocelesti di raggiungere il terzo posto in classifica, affiancati da Atalanta e Fiorentina, con un totale di 22 punti accumulati fino ad ora.