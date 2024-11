Ilrestodelcarlino.it - Lanteri, dalla Sicilia a Pesaro per raccontare "L’isola e il tempo"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Si apre oggi alla Biblioteca San Giovanni (ore 17,15) diil percorso letterario "Incontri d’autunno con gli autori" promosso dall’associazione culturale Spazio Rosso, libreria Campus Mondadori Bookstore e Parole d’arancio. La prima autrice ad incontrare al pubblico, presentata dal curatore della rassegna Antonino Di Gregorio, sarà l’esordiente Claudia(in foto) con il suo primo romanzo "e il" edito da Einaudi, di cui Francesca Ferrante leggerà degli estratti. Prima di arrivare al romanzoha pubblicato racconti su riviste letterarie come "Snaporaz", "Malgrado le mosche" e "Micorrize". Il suo esordio è un giallo che indaga l’animo umano, ambientato in un isola vulcanicana. Un evento insolito interrompe la quiete dei pochi abitanti, evento misterioso del quale si narrerà la storia per un trentennio.