Kate Middleton al Remembrance Sunday prove da Regina ma il volto la tradisce

è tornata. E lo ha fatto in occasione del, la giornata che il Paese dedica ai caduti nel primo e nel secondo conflitto mondiale. La Principessa del Galles, reduce dalle cure per combattere il tumore che l’ha colpita e che l’hanno segnata profondamente, ha ricoperto un ruolo di primo piano – insieme a Re Carlo e al Principe William – per ricordare coloro che hanno perso la vita in guerra. Il suo sostegno alla cerimonia presso il Cenotafio, a Londra, ha mostrato ancora una volta la sua profonda dedizione ai doveri Reali e al ricordo dei caduti, malgrado quest’anno sia stato particolarmente impegnativo per lei dal punto di vista personale, a causa della recente battaglia contro il cancro.in nero alAlle 11 in punto, Carlo e William si sono uniti ai presenti in due minuti di silenzio in memoria delle vittime di guerra.