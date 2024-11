Inter-news.it - Inter-Lazio Women 1-0, le pagelle: Runarsdottir si supera 7.5, flop per due!

termina 1-0. Il rigore parato a Connolly regala ail titolo di top della gara di Serie A Femminile. In due risultano sotto le aspettative. Di seguito ledi: 7,5 – Lanon la impegna mai davvero fino in fondo. Risponde con tranquillità sulle conclusioni biancocelesti e sisul rigore di Connolly. L’estremo difensore nerazzurro è bravissimo adcettare la traiettoria e a respingere in corner con freddezza.: difesaBOWEN: 7 – Sin dai primi minuti della gara si rivela determinata e pungente anche in fase offensiva. Si fa trovare spesso pronta in area di rigore, mettendo palloniessanti e tentando anche il guizzo personale. Bene anche nel suo ruolo naturale, dove mantiene ordine e pulizia.