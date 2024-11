Ilgiorno.it - Cresce lo Studio radiologico, inaugurate due nuove realtà

Sono stati inaugurati ieri due nuovi spazi delloCittà di Parabiago: Raf First Clinic (del Gruppo San Donato) e lodermatologico Bianchi. "Con orgoglio presentiamo lesanitarie che ci si affiancano - dice Pietro Potestio, amministratore unico dello. La sinergia con Raf First Clinic eDermatologico Bianchi nasce con l’obiettivo di incrementare le risposte al bisogno di salute dei cittadini". Il Gruppo San Donato intende offrire servizi di medicina specialistica, riabilitazione, esami diagnostici e analisi cliniche di laboratorio. "La scelta di inaugurare proprio a Parabiago il primo Raf First Clinic nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalle richieste della comunità locale nell’ambito della salute, della prevenzione e del benessere" afferma Renato Cerioli, Ad Raf First Clinic.