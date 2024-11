Gaeta.it - Congresso sulle patologie del colon-retto a Benevento: un bilancio positivo per la comunità medica

Il recentededicato alledelche si è tenuto presso l'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli diha riscosso un notevole successo. L'evento ha riunito esperti di fama nazionale e internazionale, creando un'opportunità imperdibile per discutere le ultime scoperte nel campo della chirurgia colorettale. Questa manifestazione ha permesso di approfondire vari aspetti clinici e scientifici, evidenziando l'importanza del confronto ditra specialisti.L'importanza delIlha attirato l'attenzione di molti professionisti del settore, riunendo figure di spicco come i professori Massimo Carlini, Ludovico Docimo, Pierpaolo Sileri, Giuseppe Sica e Paolo Del Rio. Alessandro Arturi, dire scientifico dell'evento, ha enfatizzato come la presenza di tali esperti rappresenti un'importante opportunità per aggiornare le conoscenze e migliorare le pratiche cliniche.