Cina intervista di Mattarella in tv | È l’ora della concordia mondiale per affrontare sfide comuni

“Vi sono, davanti all’umanità, tanteglobali che nessun Paese da solo può”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, alla televisione cinese Cgtn,to da He Yanke per il programma “Leaders Talk”. “Questo – ha aggiunto– richiederebbe una, una convergenza perinsieme ledell’umanità.Ed è paradossale che stia avvenendo il contrario in questo periodo, che si sviluppino le guerre e che si alimentino contrasti”.ha spiegato: “Il futuro richiede tanti Marco Polo, in alternativa a chi invece predica contrapposizione e pratica guerra. Perché lo stile Marco Polo, il significato, è quellocuriosità per mondi che non si conoscono, l’ammirazione per quello che si vede e si apprende, è il rispetto reciproco per un comune arricchimento culturale.