Chiara Gamberale: "Io e le vite degli altri: ascolto senza mai giudicare. Così scrivere diventa salvezza"

Nel nuovo romanzo di, Dimmi di te (Einaudi), ricorre una riflessione: "Ero io che dovevo dartelo o eri tu che dovevi prendertelo, il permesso di rimanere te, nonostante noi? Il permesso di rimanere se stessi chi se lo dà?". Riflessione che cadenza il percorso della protagonista, una donna in un momento difficile della propria vita con una figlia piccola e tanti adulti a dirle cosa e come dovrebbe essere. Per uscire dalla condizione stagnante nella quale si ritrova, invece di omologarsi o di chiudersi in un frustrato egoismo compie un gesto di rottura, che si rivelerà salvifico: uscire da se stessa, mettersi in. "Siamo tutti nella stessa palude", dice. "La cosa strabiliante è per me l’effetto che il libro sta avendo sui lettori e sulle lettrici: pensavo che il sentimento che ho raccontato riguardasse solo me, mentre in realtà è diffuso e condiviso".