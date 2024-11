Avatar | Fire and Ash nuovi concept art ci portano in angoli di Pandora finora inesplorati

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

James Cameron si è presentato al D23 Brazil per confermare che Avatar 3, il terzo capitolo della saga di successo, è ora ufficialmente in post-produzione. Da allora sono stati rilasciati cinque splendidi concept art (che si possono vedere al link Instagram qui sotto), che offrono un'idea più precisa di ciò che ci aspetta dai mondi che esploreremo in questo prossimo capitolo dell'epica saga fantascientifica del regista. Cameron ha accennato al fatto che il Popolo delle Ceneri è un riflesso del lato peggiore di N'avi, suggerendo di essersi ispirato alla realtà quando ha detto: "C'è molta rabbia e molta collera nel mondo in cui viviamo adesso". L'altra tribù N'avi introdotta di recente nel threequel sarà nomade e viaggerà nell'aria; tuttavia, il Popolo delle Ceneri "è stato distrutto da eruzioni vulcaniche, quindi non sopporta la natura e tutto ciò che i Na'vi della foresta predicano".