Atp Finals 2024 Sinner vince contro De Minaur | quanti punti e soldi guadagna

Inizia con una vittoria il percorso di Jannik alle ATP di Torino: Alex De, infatti, è arrivata una vittoria di grande autorità in due set con il risultato di 6-3 6-4. Mai in discussione la vittoria per l'azzurro, che inizia al meglio il proprio percorso davanti al proprio pubblico, con un'Inalpi Arena in visibilio per il proprio numero uno. Ecco nel dettaglio quanto vale questa vittoria per l'azzurro sia in termini di ranking che in termini economici. Come prevede il regolamento, ogni vittoria nel round robin vale 200 per il ranking.