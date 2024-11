Ilgiorno.it - Amici dell’Adda, primo bilancio: "Facciamo piccole, essenziali cose. Cantiere di idee per il fiume? Inutile"

L’associazioneha promosso, venerdì sera nella sala Martini della Canottieri Adda Lodi, un incontro pubblico per tracciare undel suoanno di attività. Il presidente Alessandro Martino (che è anche consigliere comunale nel gruppo Misto), in apertura, ha ricordato come il sodalizio da lui guidato (con circa 70 soci) abbia "sistemato piarda Ferrari, ripulendola dagli alberi in eccesso, mettendo i fiori, la casetta dei libri e rendendola bella come è ora, con la nuova area bambini vicino e la cartellonistica. Noi puntiamo ad occuparci di tutta la sponda del, dal Belgiardino al parco Isolabella, facendoconcrete,ma. Per il futuro puntiamo a proseguire con la sistemazione del verde vicino ai percorsi pedonali, valorizzare l’area con riferimenti al mito di Tarantasio, valorizzare il monumento dei Barcaioli e delle Lavandaie in piarda Ferrari, applicare targhette sugli alberi così da raccontarne la storia, realizzare incontri di lettura e concorsi letterari e fotografici con l’Adda al centro.