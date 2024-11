Ilrestodelcarlino.it - Truffatori senza cuore: "Suo figlio sta male"

Truffano un’anziana, ma vengono colti con le mani nel sacco, provano a fuggire e causano anche un incidente, per poi finire in manette. Paura e delirio, ma a lieto fine, in pieno centro a Molinella. I Carabinieri della Compagnia di Molinella, comandati dal capitano Tommaso Marizza, hanno arrestato gli autori di una truffa aggravata in concorso commessa ai danni di una 72enne italiana. Si tratta di due napoletani di 54 e 41 anni, pregiudicati per reati di vario genere. È successo nel pomeriggio del 7 novembre, quando i militari del Nucleo Radiomobile sono stati informati, da alcuni cittadini, della presospetta di una Fiat Panda nera, risultata poi presa a noleggio, che stava transitando nel centro di Molinella. Alla vista dei carabinieri che stavano arrivando, il conducente dell’utilitaria, il 54enne, invece di fermarsi ed esibire i documenti, ha accelerato, violando la segnaletica stradale.