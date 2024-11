Tvpertutti.it - Stasera Ballando con le Stelle 2024, scaletta settima puntata: anticipazioni

Tornacon le, il celebre programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, affiancata dal sempre presente Paolo Belli. La, prevista per le 20:35, promette esibizioni sempre più difficili, sorprese, scenografie mozzafiato e abiti glamour, elementi che rendono lo show uno dei più attesi dal pubblico italiano. Ma cosa ci aspetta davvero?La competizione entra nel vivo con coppie agguerrite e sempre più affiatate, pronte a dare il massimo per conquistare i giudici e i telespettatori. Tra i partecipanti di questa edizione troviamo personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, come Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini e molti altri. Dopo la vittoria di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti nella sesta, con 30 punti di bonus, la sfida si fa ancora più intensa, e ogni coppia deve puntare a migliorarsi per restare in gara.