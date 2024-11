Oasport.it - Quando si gioca Italia-Argentina di Coppa Davis? Programma, orari, tv, streaming

Giovedì 21 novembre (ore 17.00), l’Ital-tennis sarà chiamata all’impegno nei quarti di finale della Final Eight dia Malaga (Spagna). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena gli azzurri affronteranno l’e puntano senza mezzi termini a una riconquista del titolo, dopo il trionfo dell’anno scorso. La formazione tricolore giocherà l’ultimo dei quattro quarti prevista sul veloce indoor iberico.Il capitano Filippo Volandri non ha ancora sciolto le riserve sull’elenco definitivo dei convocati ed è lecito pensare che osserverà con attenzione quanto accadrà nelle ATP Finals di Torino, visti gli impegni di Jannik Sinner in singolare e di Simone Bolelli /Andrea Vavassori nel doppio. Indubbiamente, salvo problemi fisici dell’ultimo momento che nessuno si augura, Sinner è quello che ha il posto garantito, in qualità di n.