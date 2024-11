Cultweb.it - Quale grande musicista suonò il violoncello alla caduta del Muro di Berlino?

In un divertente episodio dei Simpson furono gli Who a far cadere ilche divideva la vecchia dnuova Springfield, metafora nemmeno troppo velata di quello che avvenne ail 9 novembre 1989. Ma fu il leggendario Mstislav Rostropovich a compiere il “miracolo” se così si può dire, improvvisando un epico concerto con il suodavanti alle rovine deldi.Il “” era una sorta di recinto, lungo 155 km e alto 3,6 metri, che dal 1961 circondò la parte occidentale della città di, appartenenteGermania Ovest (afferenteNATO), separandola di fatto dparte orientale della stessa città, divenuta capitale della Germania Est, quella sotto l’area di protezione dell’U.R.S.S. e comunemente dettaEst.Iliniziò a crollare il 9, appunto, quando il governo della Germania Est annunciò che le visite in Germania Ovest e aOvest sarebbero state permesse.