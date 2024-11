Ilgiorno.it - Progetto di via Lepontina: come si pilota una pratica. Basta un cambio di firma per l’ok

Milano, 9 novembre 2024 – La relazione della consulente della Procura, l’architetto Chiara Mazzoleni, è entrata nei “meandri” di unaedilizia “durata cinque anni” e, secondo i pm, “contraddistinta da un vistoso perdurante favoritismo e disparità di trattamento”. Presunte irregolarità già alle battute iniziali di queldi sviluppo immobiliare in via4/via Valtellina 38 finito al centro di una delle tante inchieste su abusi edilizi coordinate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, sfociata nel sequestro delle residenze in costruzione e dello studentato già operativo, sviluppato dalla Green Stone. Una storia di cinque anni Il 22 novembre 2018, infatti, lo Sportello Unico Edilizia (Sue) del Comune dichiarò “inammissibile” ilpresentato da un architetto per conto della “società operatrice”, all’epoca laGestioni srl.